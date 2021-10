Antena 3 ha anunciat l’inici dels enregistraments del seu nou format: Lego Masters, un reeixit programa que s’adapta de l’estranger amb Roberto Leal al capdavant i dos membres al jurat: la còmica Eva Hache i el dissenyador de Lego Pablo González, que s’encarregaran de valorar el treball dels constructors.

Segons informa la cadena, Lego Masters «és un dels formats internacionals més adaptats en aquests dos últims anys al costat de Mask Singer i I Can See Your Voice», que també s’emeten en la cadena. La versió espanyola d’aquest nou format està produïda per Atresmedia Televisión en col·laboració amb Shine Iberia.

Amb Lego Masters Roberto Leal suma un nou projecte en el grup. El presentador, que arrasa diàriament amb Pasapalabra, ha estat el conductor d’El Desafío, un altre concurs de l’horari de màxima audiència d’Antena 3 que va aconseguir guanyar-se la renovació per una segona temporada, encara pendent d’emissió.

A més de la seva emissió als Estats Units a través de Fox, el programa ja s’ha estrenat a les grans cadenes generalistes d’Europa, amb grans xifres d’audiència a Alemanya, Països Baixos -on fins i tot ja s’han estrenat una versió amb famosos i una altra amb nens-, França i Regne Unit.