En relació amb la polèmica apareguda arran de l’emissió de la sèrie de Netflix El juego del calamar, el president del CAC, Roger Loppacher, recorda la necessitat d’evitar l’exposició dels menors d’edat a continguts inadequats i recorda als pares i mares que totes les plataformes de vídeo a petició ofereixen diversos sistemes tècnics per aconseguir aquest objectiu. La popular ficció mostra una senyalització, decidida per Netflix, de sèrie no recomanada per a menors de 16 anys. A la resta de països de l’entorn europeu la senyalització és similar.

En concret, a Alemanya, França, els Països Baixos i Suècia també és de 16 anys; al Regne Unit és de 15-16 i a Itàlia, de 14. El president del CAC considera que «els menors de 16 anys no haurien de veure la sèrie, ja que conté continguts perjudicials». Loppacher ha recordat que, tal com estableix la directiva de serveis de comunicació audiovisual, les plataformes de vídeos a petició han d’oferir sistemes de control parental, del qual Netflix ja disposa, i ha animat als pares a fer-lo servir.