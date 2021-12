El món modern acabarà amb la fe? L’expansió de les religions està en avanç o en reculada als diferents llocs del planeta? Estarà la vigència de les religions marcada pels avenços tecnològics i científics? Es deixarà de sentir el sentiment religiós? Aquestes i altres preguntes es plantegen a Iñaki y... el futuro de la religión, una producció de dos episodis en què Iñaki Gabilondo reflexiona sobre la religió i el seu paper a la societat d’avui i del demà i la possible expansió de les diferents religions a Espanya i al món per comprovar si la fe i les creences guanyaran o no pes en el futur. El documental arriba aquesta nit (22 h) al canal #0 de Movistar +.

Un mapa de situació ens portarà a fixar la nostra mirada en les principals religions monoteistes, com el cristianisme, l’islam i el judaisme, i pararà atenció a altres doctrines com l’evangelisme o les religions orientals. A més, el programa també reflexiona sobre altres fenòmens sociològics com les sectes, l’expansió de les teories de la conspiració i la vinculació de la religió amb el poder a Amèrica Llatina, i analitza si la societat moderna viu una explosió d’espiritualitat. Gabilondo disposa del testimoni d’experts com Karen Armstrong, Pedro Miguel Lamet, Abraham Sorka i Bernardo Barranco.