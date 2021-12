L’actor i model de Tossa Andrés Velencoso, Chenoa, Soraya, Adriana Torrebejano, Yolanda Ramos, Pablo Rivero, James Rhodes, Iturralde González, Paula Gonu, Joan Capdevila, Esperanza Aguirre i Esty Quesada es disputaran des d’avui el premi al millor pastisser amateur del país en la primera edició de Celebrity Bake Off, el nou talent show amb famosos d’Amazon Prime Video. Sota l’atenta mirada de dos jutges experts, Clara Villalón (xef, consultora gastronòmica i autora d’El Club del Cupcake) i Frédéric Bau (mestre xocolater, prestigiós pastisser, director de L’École du Grand Chocolat), els famosos hauran de demostrar que són capaços d’arribar al nivell establert. En cada programa, el concursant amb menys talent s’haurà d’acomiadar de la carpa més famosa de la rebosteria.

Celebrity Bake Off és l’adaptació del reeixit format britànic The Great British Bake Off, que fa dos anys ja va tenir una adaptació a Espanya que es va poder veure a Cuatro amb Jesús Vázquez de presentador.

La nova versió del concurs, produït per Boxfish TV i enregistrat al llarg de sis setmanes en un poble de Segòvia, consta de deu capítols de 50 minuts de durada, que es podran anar seguint setmanalment a través de la plataforma d’Amazon.