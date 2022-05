La plataforma Filmin estrena demà dimarts la sèrie La acusación, un thriller judicial alemany doblement premiat a Canneseries. L’exadvocat convertit en autor supervendes Ferdinand von Schirach signa amb aquesta sèrie el seu debut com a guionista, posant en el punt de mira l’escàndol sobre abusos sexuals a menors que va sacsejar Alemanya als anys 90, en què es va destapar una enorme xarxa de pornografia infantil que va involucrar 25 ciutadans de Worms. La sèrie, dels productors de Deutschland 86 i dirigida per Daniel Prochaska, està protagonitzada per Peter Kurth i la iraniana Narges Rashidi i compta amb un total de 7 episodis.