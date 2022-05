El programa 'Crims', de TV3 i Catalunya Ràdio, amb la col·laboració del programa Ungelöst dÀustria TV, han aconseguit resoldre el misteri de la identitat de la jove que va aparèixer penjada el 4 de setembre de 1990 al costat del cementiri del municipi de Portbou (Alt Empordà). 'La noia de Portbou' es es deia Evi Anna Rauter i tenia 19 anys quan va ser localitzada morta. La confirmació de la seva identitat l'ha donat la família de la jove que durant 32 anys ha mantingut viva la recerca. Era veïna de Lana, un poble situat al Tirol del Sud, al nord d'Itàlia. Tant la roba i el rellotge que duia com la fisonomia corresponen a la jove desapareguda. La Guàrdia Civil ha començat els tràmits per poder identificar científicament la noia.

Segons informa Crims, la seva germana la va veure per última vegada el 3 de setembre de 1990 a Florència, durant una visita per vacances. L'endemà, el 4 de setembre de 1990, a les vuit del matí, una veïna de Portbou va trobar el cos d'una noia penjat al costat del cementiri i va alertar la Guàrdia Civil del municipi, que, juntament amb el forense van certificar que es tractava d’un suïcidi. Indagacions posteriors han apuntat altres hipòtesis que es coneixeran en l'emissió del programa del 13 de juny.

"El misteri de la seva identitat ha quedat resolt per la família, però queden molts interrogants a l'aire: com va arribar fins a Portbou? Què hi anava a fer? Havia quedat amb algú? Va conèixer algú abans d'arribar a la frontera o un cop a Portbou? Per què no ha estat possible identificar-la abans? Intentarem seguir aprofundint a veure fins on ens du aquesta història", explica Carles Porta, director de Crims.

L'equip del programa investiga aquest cas des de fa dos anys després de conèixer-lo a través de les publicacions de la periodista Tura Soler a El Punt Avui. Aquests darrers anys, Crims ha estirat alguns fils a través també de l'equip d'Ungelöst (No resolt) de la televisió austríaca ATV davant la possibilitat que la noia fos d'aquell país. El dia 23 d'abril, el canal privat més important d'Àustria va emetre el capítol Das erhängte Mädchen (La noia penjada), amb entrevistes elaborades pel seu equip i cedides també per Crims.

Posteriorment a l’emissió del programa, la televisió austríaca va rebre un correu electrònic d'una veïna de Bolzano, a Itàlia, on apuntava que la noia sense identificar podia tractar-se d'Evi Anna Rauter de 19 anys. Crims es va posar en contacte amb la seva germana, que va confirmar que es tractava de la mateixa jove. També els pares ho han corroborat a través de les fotografies que la Guàrdia Civil i el forense van fer del cadàver.

La Guàrdia Civil ha començat els tràmits per poder identificar científicament la noia. Per ara, només compten amb les empremtes postmortem de la jove i amb les fotografies.

La germana d'Evi Anna Rauter va presentar denúncia per desaparició a la policia de Florència el 6 de setembre de 1990 i va descriure des del primer moment la roba que duia la noia quan la va veure per última vegada: un peto texà, una samarreta turquesa, una sabates negres i un rellotge de la marca Casio. La noia penjada a Portbou anava vestida exactament igual.

"Ens satisfà pensar que el periodisme té aquest poder d'ajudar a resoldre casos tan antics i sobretot acompanyar aquesta família que necessita informació després d'haver patit aquests interrogants i aquest silenci durant més de tres dècades. És evident que els mecanismes de coordinació policial internacional no van funcionar", apunta Porta.

"Hem pogut veure que és la meva germana i ara, després de 32 anys, sabem com va acabar. No sabem què va passar en aquestes 20 hores entre que va marxar del meu apartament de Florència i va arribar a Portbou. És un misteri. La meva família i jo estem convençuts que és l'Evi, però no tenim cap document oficial de la policia", declara la germana de la víctima.

La germana ha demanat a l’equip de Crims el desig de no fer més declaracions i demana que no es busqui els seus pares, que són grans i estan molt afectats.

'Crims' emetrà el 13 i 20 de juny dos capítols amb la història completa.