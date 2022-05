L’1 de juliol del 2021, la vida de Pablo Díaz va canviar per complet. El concursant de ‘Pasapalabra’ va passar a formar part de la història televisiva del nostre país després de respondre correctament a les 25 preguntes del ‘Rosco’, i es va alçar així amb el premi d’1.828.000 euros que estava en joc. A poques setmanes que es compleixi un any de la seva gesta, el jove de 25 anys ha revelat en què ha invertit els diners del premi.

«El principal ha sigut venir a viure Madrid, comprar-se una casa i independitzar-se. A la meva edat avui dia és una cosa que, per desgràcia, és impensable per a la majoria de joves llevat que guanyis el premi de ‘Pasapalabra’, així que em considero molt afortunat», comenta en una entrevista per a ‘El Español’.

El Pablo també ha aprofitat per fer un màster sobre violí a Amsterdam, mentre que els diners restants els té «estalviats com a matalàs per a un futur». Això li permet tenir «la tranquil·litat de poder continuar estudiant els pròxims anys sense viure amb una preocupació econòmica constant».

La casa és «el més car i pràcticament l’únic» que s’ha comprat, ja que no es considera materialista. «No soc en absolut una persona de grans despeses i luxes, gens malgastador», assegura el Pablo, que sí que s’ha donat «algun petit caprici com un viatge o dues consoles Nintendo». Els videojocs són una altra de les seves passions i fins i tot fa ‘streams’ en el seu canal de Twitch.

D’altra banda, assegura que als seus pares els ha fet «el millor regal» que els podia fer: «Independitzar-me i que no hagin d’aguantar-me més a casa». «Ara seriosament, crec que els he tret una gran preocupació de sobre amb el tema al tenir un bon matalàs econòmic propi i que ells no hagin d’estar pendents en aquest aspecte. És una gran tranquil·litat», admet.