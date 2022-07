Ana Morgade va confirmar ahir que Yu: no te pierdas nada posa punt final a una trajectòria de gairebé deu anys en dues de les emissores musicals més importants d’Espanya com són Los 40 i Europa FM: «No marxem de vacances... és que marxem a l’atur». «Han estat deu anys meravellosos en què hem format una comunitat i fins i tot hem arribat a formar una família», va assegurar Morgade, sense perdre cap moment l’humor que ha caracteritzat el format des del seu naixement el 2012: «Això ha estat un somni que en el meu cas ha durat tres anys. En Dani ho va començar i jo ho he destrossat». D’altra banda, l’humorista s’ha mostrat optimista en assegurar que «vindran altres etapes»