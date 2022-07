L’actriu Kate Winslet s’afiança a la petita pantalla. Després de guanyar un Emmy l’any passat pel seu treball a la sèrie Mare of Easttown d’HBO, la intèrpret ja compta amb un nou projecte a la mateixa plataforma. Es tracta de Trust, un drama basat en la novel·la més venuda de Hernán Díaz, publicada el mes de maig passat. La novel·la es desenvolupa a quatre veus diferents i en quatre gèneres. El projecte, que actualment es troba en fase de desenvolupament, seguirà la història d’un adinerat home de negocis que llegeix una novel·la basada en la seva vida. Al no agradar-li com és tracta el seu personatge i el de la seva dona, decideix fer reescriure el llibre.