Telecinco torna a ajustar la seva programació de la franja nocturna. La cadena, que per enèsima vegada va tornar a moure el ‘Deluxe’ a la nit dels divendres, ha vist com després de l’absència de Rocío Carrasco les seves dades s’han desplomat i ha decidit tornar a recórrer a partir la gala principal de ‘Supervivientes’, una imitació que no li ha reportat mals resultats, tot i que no arribés a guanyar Antena 3.

D’aquesta manera, la cadena oferirà en directe la gala habitual d’expulsió dels dijous a la nit, però es guardarà el ritual de nominacions, que gravarà aquella mateixa nit però no oferirà als seus espectadors fins l’endemà, intentant fer-los creure que és en directe. Aquest moviment provocarà que ‘Viernes Deluxe’ arrenqui pràcticament a la franja del late Night, no hagi de mesurar-se davant Antena 3 a la seva franja més complicada i de passada pugi previsiblement els seus resultats al començar més tard.