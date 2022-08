Des de la victòria al festival d’Eurovisió del 2021, l’èxit de Måneskin no ha deixat de créixer. El seu estil rebel els ha portat a omplir grans estadis en gires mundials i a lluir-se en esdeveniments de la talla dels premis MTV Video Music Awards, celebrats el 28 d’agost a Nova Jersey.

La banda italiana formava part del cartell de convidats del xou. Van rebre el guardó a Millor Vídeo Alternatiu i van interpretar en directe la cançó ‘Supermodel’, però l’actuació va acabar desencadenant una gran polèmica per la mena d’imatges que la cadena de televisió nord-americana va emetre, o més aviat les que no va emetre.

MTV ha sigut acusada de censura pels fans del grup de pop rock, ja que la retransmissió del número musical va ser interrompuda diverses vegades quan la càmera s’allunyava de l’escenari i mostrava només plans generals de la multitud en lloc d’enfocar els integrants de Måneskin. Això va passar després que el mugró de Victoria De Angelis, baixista, quedés exposat a la meitat de l’espectacle.

La jove de 22 anys portava un bodi asimètric que li deixava a l’aire un pit, tapat amb una mugronera en forma de cor. Tanmateix, mentre tocava sobre l’escenari, se li va abaixar la màniga i l’altre pit, el que inicialment portava cobert, va quedar completament a la vista. Ella va continuar amb la cançó, i va ser en aquell moment quan la realització de l’esdeveniment va decidir obrir el pla i allunyar-se de l’escenari. Bona part del xou de Måneskin es va veure només de lluny i, tot i que sí que es van mostrar imatges del vocalista, Damiano David, ella no va tornar a aparèixer a la càmera.

Precisament el cantant va protagonitzar pocs minuts abans una altra escena atrevida. Va lluir el tors sense samarreta i, en girar-se, va mostrar la part posterior dels pantalons en forma de tanga, que permetia veure-li el cul. Va ballar sense objecció davant la càmera i la imatge, lluny de ser censurada, ha sigut compartida per MTV al compte oficial de Twitter.

¿Per què es mostra sense embuts el cos d’un home mentre se censura el pit d’una dona que, a més, va quedar a la vista per una fallada al vestuari? És el que es pregunten els fans de la banda, que han inundat les xarxes amb missatges d’indignació. «Què dimonis va passar? No diran que no va ser intencional això de la càmera, perquè sí que ho va ser. Hi va haver presentacions molt explícites i no les van censurar, per què a Måneskin sí?», preguntava un usuari a Twitter. «A ella simplement el vestit li va relliscar i se li va veure un mugró. Doneu-li un respir», escrivia un altre.

Polèmiques a banda, el grup italià, que va acudir a la cita amb tres nominacions, va aconseguir emportar-se a casa una de les estatuetes, la de Millor Cançó Alternativa amb ‘I wanna be your slave’. Els altres dos premis a què aspiraven, a les categories Millor Vídeo de Grup i Millor Artsita Nou, van ser per a BTS i Dove Cameron, respectivament.