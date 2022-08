De cara a la nova temporada, TV3 assaja canvis al seu canal infantil, el Super 3. En aquest sentit, la cadena pública ja ha incorporat dos joves influencers catalans, David Its Me i Maria Bouabdallah, que junts presentaran un nou espai diari en directe. Aquest nou programa tindrà diferents col·laboradors i estarà produït per YouPlanet. El seu objectiu serà que els nens i nenes de Catalunya participin i puguin interactuar amb un canal renovat.

El Super 3 estructurarà aquest curs a través de franges. La primera, anomenada S3, estarà dedicada a infants de 0 a 6 anys i es basarà en les sèries d’animació ja habituals a la cadena. Llavors, en el segon tram, X3, les emissions se centraran en els nens i nenes a partir de 7 anys, convidant-los a interactuar amb el que veuran. Després del final de La família del Super 3, Gestmusic produirà una nova ficció en què narrarà les aventures d’un grup de quatre amics que comparteixen pis i es dediquen, amb èxit, a crear contingut a les xarxes socials. Cada personatge ho complementarà des dels seus comptes propis.