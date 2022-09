L’expresident nord-americà Barack Obama ha guanyat un premi Emmy, entregat aquest cap de setmana, pel seu paper com a narrador a la sèrie documental de Netflix Our great National Parks.

La sèrie, en què col·labora Higher Ground Productions, la productora que l’antic ocupant de la Casa Blanca té amb l’exprimera dama, Michelle Obama, consta de cinc capítols. Un d’ells, el dedicat a la Patagònia xilena, estava nominat a la categoria de Cinematografia excepcional d’un programa de no ficció, però aquest premi va recaure en Dancing with God, el capítol número quatre de 100 foot wave.

Obama suma aquest primer Emmy als dos Grammy que ja posseïa en la categoria de millors audiollibres per The Audacity of Hope, en què exposa el seu pensament polític, i Dreams from my father, una biografia amb una visió més personal de la seva trajectòria.

A causa de l’elevat nombre de categories dels Emmy, l’Acadèmia de la Televisió nord-americana els divideix en dues parts: els premis Creative Arts Emmy, aquest cap de setmana passat, i els Primetime Emmy, que és la gran gala amb els apartats de més interès per al públic i que tindrà lloc també a Los Angeles el proper 12 de setembre.

Alguns guardons d’aquesta primera tanda ja s’havien avançat. L’espanyol Alberto Mielgo, guanyador de l’Óscar al millor curt d’animació per The Windshield Wiper, va veure premiat el seu treball a Jibaro, un dels capítols de la sèrie d’animació de Netflix Love, Death & Robots.

Jibaro, relat fantàstic escrit i dirigit pel cineasta, es va emportar el premi al millor curt animat, i Mielgo va veure també reconeguda la seva tasca en el «disseny de personatges» d’animació.

Entre les grans triomfadores d’aquesta edició dels guardons hi ha haver la cantant britànica Adele, que amb el progrma Adele: One night only es va emportar cinc distincions, inclosa la de millor especial pregravat o les de millor direcció o millor muntatge de so.