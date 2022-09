La cantant surienca Beth Rodergas protagonitzarà aquest dimecres 21 de setembre a les 22:05 hores un, capítol del programa de divulgació històrica ‘Quanta guerra!’, que s’emetrà a TV3 després del Telenotícies Vespre.

Una part del programa es va filmar a l’Arxiu Municipal i altres dependències de la Casa de la Vila. El programa ‘Quanta guerra!’, presentat per Eloi Vila, vol donar a conèixer històries personals de la generació que va patir la Guerra Civil, i que posteriorment van quedar amagades pel silenci durant la llarga dictadura franquista, especialment en les famílies del bàndol perdedor.

El fil conductor del programa són diferents personatges populars que descobreixen com van viure la guerra alguns dels seus avis i què va representar el conflicte per a la seva família. En el capítol dedicat a Beth Rodergas, hi participen altres persones de la vila que aporten el seu testimoniatge sobre aquells anys difícils, a partir d’una tasca prèvia de documentació de l’equip del programa.

La filmació realitzada a l’Arxiu Municipal de Súria va tenir lloc el passat mes de novembre. L’espai ‘Quanta guerra!’ es va començar a emetre el passat 14 de setembre amb un capítol protagonitzat per Andreu Buenafuente. En les properes setmanes, altres protagonistes del programa seran Albert Om, en Peyu i Natza Farré.