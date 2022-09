Aquest cap de setmana ha estat marcat per dues ruptures molt importants entre les cares conegudes en el món de la televisió. La primera va ser la protagonitzada per Tamara Falcó i Íñigo Onieva, a la qual van seguir Laura Escanes i Risto Mejide. Després de confirmar la seva separació, el presentador ha reaparegut públicament i ha parlat sobre com està portant l’enrenou generat.

En l’arrencada de la primera entrega de ‘Todo es mentira’ després del divorci, el presentador ha volgut sincerar-se sobre com se sent i ha reconegut que necessitava tornar a la feina després de situar-se en el focus mediàtic durant les últimes hores. Abans d’iniciar els continguts habituals del format de Cuatro, Mejide ha sorprès amb un missatge dedicat a la Marquesa de Griñón per la coincidència de les dues separacions: «Benvinguts a tots, especialment a l’altra persona amb qui m’identifico molt en aquests moments bàsicament perquè és millor que no entri en aquests moments a les xarxes socials durant els pròxims 20 anys. Tamara Falcó, un petó des d’aquí», ha expressat.