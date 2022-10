Regió7 celebra el dia 7 de novembre al teatre Kursaal de Manresa, a les 8 del vespre, l’acte de lliurament dels seus premis anuals, que cada any reconeixen persones de la Catalunya central que han destacat en els seus camps. Les persones que no estan convidades expressament també hi poden assistir, obtenint una invitació previ registre a la web del teatre.

Els premis que es lliuraran es dediquen a l’excel·lència en l’activitat social, els esports, l’economia, la cultura, la ciència i la tecnologia i la comunicació. També hi ha un guardó per a persones que han destacat fora del nostre territori (premi Ambaixador) i un per a artistes prometedors (premi Tendències).

Aquests guardons són decidits per membres del Consell Assessor del diari, que reben les propostes per a cadascuna de les categories que han seleccionat els caps de la redacció. Igualment, reben els suggeriments que han volgut presentar les desenes d’entitats a les quals, a partir d’avui mateix, Regió7 convida per correu electrònic a fer arribar els seus candidats per tal que el jurat els pugui considerar. I finalment, els jurats poden fer també els seus propis suggeriments. De tot aquest capital de nominats en surt la decisió final.

Els respectius veredictes es publicaran uns dies abans de la celebració de l’acte, que inclourà també unes gotes d’entreteniment i un piscolabis final.

Hi assistiran alcaldes i regidors de la Catalunya central i un membre del Govern de la Generalitat.

Les persones que hi vulguin assistir només han d’accedir al següent enllaç, que els dirigirà a l'espai de la web del Kursaal on s'ha habilitat la selecció d'entrades. Previ registre -es demanen les dades personals bàsiques- es pot accedir a una platea virtual on es poden seleccionar els seients i descarregar gratuïtament les entrades, ja a punt per ser mostrades a l’entrada.