Fa tres anys, amb una controvertida temporada final que es va convertir en la pitjor valorada en IMDB, HBO Max va posar fi a un dels fenòmens de masses més aplaudits i reeixits de l’última dècada: Juego de tronos. Després d’un intent de preqüela protagonitzada per Naomi Watts –que la productora va cancel·lar–, La casa del dragón s’obre pas per a intentar repetir l’èxit anterior i augmentar una franquícia que, amb un spin-off del personatge de Jon Snow confirmat, tractarà de continuar expandint-se.

La notícia més aplaudida per als amants del gènere fantàstic és la inclusió de l’autor de l’univers, George R.R Martin, a la plantilla de showrunners de la sèrie, juntament amb Ryan Condal (Colony) i Miguel Sapochnik (Finch). «Estic molt entusiasmat amb el que he vist, ho val tot. De veritat, no soc objectiu, em va encantar», va declarar l’escriptor després de veure l’episodi pilot anomenat Los herederos del dragón.

La casa del dragón es contextualitza dos-cents anys abans dels esdeveniments de la sèrie original, seguint la història de la dinastia Targaryen –avantpassats de Daenerys–, caracteritzats per la seva cabellera daurada i ulls clars. Els capítols, que s’estrenen setmanalment cada dilluns, adapten la novel·la de George R.R Martin Foc i sang. «No és una novel·la. És un llibre d’història fals. I no està escrit en una estructura narrativa habitual, així que va ser molt interessant adaptar-lo al format de guió», explica el showrunner Ryan Conda.

La narrativa seguirà a diversos membres Targaryen tractant d’heretar el llegat del seu avi, el rei Viserys Targaryen, interpretat per Paddy Considine (Pride, Submarine, Peaky Blinders). Entre els possibles hereus del tron destaquen Daemon Targaryen, germà menor del rei encarnat per Matt Smith (Doctor Who, The Crown, Última noche en el Soho), o la princesa Rhaenyra Targaryen, primogènita del rei i successora al tron si no fos pel seu gènere.

Emma D’Arcy, que interpreta a la princesa, s’identifica com a persona de gènere no binari, alguna cosa que creu que li ha ajudat a l’hora d’interpretar a Rhaenyra, un personatge que està lluitant contra el sistema patriarcal i el destí que li tenen assignat en la cort per la seva condició de gènere. «Rhaenyra té una batalla constant amb el que significa ser dona», declara l’actriu. «Soc una persona no binària. Sempre m’he sentit atreta i repel·lida per la identitat masculina i femenina i crec que això es desenvolupa amb sinceritat aquí».