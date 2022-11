Aquí també podem adaptar còmics, els nostres còmics. I portar a la pantalla històries adjacents amb l’imaginari dels superherois. I fer-ho, a més, sense vergonya, sense escudar-se en la paròdia per si de cas no se’ns pren de debò. Aquesta és la triple reivindicació de ¡García! (HBO Max), ambiciosa adaptació dels còmics de Santiago García (guió) i Luis Bustos (dibuix) a càrrec dels guionistes Carlos de Pando i Sara Antuña, els qui ja van convertir en sèrie El vecino.

En aquest encreuament de comèdia, acció i sàtira de tint polític, Antonia (Veki Velilla), jove becària del diari Crònica 24, rep un sobre amb pistes que podrien portar-la a la seva gran exclusiva: l’existència i ressorgiment, en el qual col·labora sense voler, d’un agent secret de llegenda que fa 60 anys que està crioconservat a la basílica de Cuelgamuros. Com un Capità Amèrica fatxenda, aquest supersoldat patriota (Francisco Ortiz) torna tardanament a l’acció per trobar-se amb un país molt diferent al que coneixia, on telèfons portàtils o llet de civada semblen una cosa normal.

Del braç de l’Antonia, aprendrà a deixar enrere els comandos franquistes per apreciar l’escala de grisos i tractar de bloquejar una conspiració que fa perillar la democràcia.

Quan el primer tom de ¡García! (Astiberri) va sortir a la llum, el 2015, l’amenaça de l’extrema dreta no semblava tan real com ara. «Fa deu anys, Ayuso o Abascal haurien semblat personatges paròdics construïts des de l’altre costat», diu el director alacantí Eugenio Mira (Grand piano), tant o més autor de la sèrie que De Pando i Antuña. «Aquesta classe de polítics ha abraçat l’exageració i ja n’hem vist els efectes. En la sèrie parlem d’això, i també de com es construeixen coses que, en principi, simplement passen. En la tradició del thriller polític dels setanta sempre s’ha parlat d’aquesta estimulació des d’una mà negra perquè passin coses que derivin en alguna cosa que es percep com a natural. Quan va sortir el còmic, això semblava impossible a Espanya. Villarejo, les trames del rei Joan Carles I, etcètera. És al·lucinant!».

Des de «Grand piano»

Des d’una certa distància, gairebé podria semblar que Mira s’ha pres unes llargues vacances des de Grand piano, el seu thriller estil De Palma sobre un pianista (Elijah Wood) obligat a no fallar una sola nota per un franctirador que amenaça en la distància. En realitat no va deixar de treballar, tant en projectes propis com en grans produccions. Dues pel·lícules en anglès, amb rodatge previst als Estats Units, van caure de la seva agenda. La primera, perquè «un actor era l’excusa de tot el finançament» i, dues setmanes abans de llançar el comunicat, va rebre una oferta de Marvel i cap allà se’n va anar. La segona pel·lícula va caure per col·lapse de la productora. Durant aquests anys, Mira va continuar exercitant tècnica com a director de segona unitat de J. A. Baiona en Lo imposible, Un monstruo viene a verme i fins i tot el blockbuster Jurassic World: El reino caido.

La pandèmia podia haver estat una estocada definitiva, però gràcies a ella Mira va poder saltar d’un projecte (una sèrie que es va retardar) i colar-se en ¡García!, alguna cosa més que un treball alimentós. «Per a mi són sis hores de ficció que dobleguen la meva obra cinematogràfica. La meva intenció era dirigir-la, no sols realitzar-la. No arribar aquí amb les meves ulleres de sol i el meu latte i col·locar-me darrere del monitor. Volia dissenyar-la a fons i que la preproducció consistís a saber com dur a terme això que he concebut».

A Mira li va atreure la possibilitat d’explorar llenguatges (algunes parts de la sèrie remeten als serials dels 40) i defensar una cultura pop nacional sense por de res. «Per què als Estats Units podien fer una pel·lícula com Cazafantasmas i aquí havíem de conformar-nos amb Aquí huele a muerto? Les dues pel·lícules són projectes per al cinema de comediants que han triomfat a televisió. Això es va trencar, una mica tard, però es va trencar, amb El dia de la bestia: aquí es va vertebrar un passadís que feia possible somiar productes nacionals com els que ens entusiasmaven de la cultura anglosaxona».

En ¡García! no falta la sàtira, però sí la paròdia.