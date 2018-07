resoldre el passat

Un debat organitzat ahir a Manresa en el marc de la Universitat Catalunya d'Estiu entre experts en la guerra civil va insistir a remarcar, com enarborava el títol de la trobada, que el conflicte és, encara, «una qüestió no resolta». Els historiadors que van participar ahir en el debat van coincidir que, tot i les dècades transcorregudes des de la finalització del conflicte bèl·lic, els seus efectes sobre la memòria, però també en la societat encara es fan notar. Hi ha «revenges i rancúnies» que han persistit en el temps, apuntava un dels experts. Hi ha desconeixement, encara, de la complexitat del conflicte, coincidien tots. Cal, apuntaven, insistir en la recuperació de la memòria històrica i persistir en la divulgació d'una guerra i de les seves conseqüències que han donat part de la forma del present que vivim. Aprofundir en el coneixement del conflicte i fer aflorar tot allò no ben resolt després d'una llarguíssima dictadura és una necessitat global de tots els que hem heretat la història d'aquells fets.