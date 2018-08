Cultura a Sallent

Sallent va inaugurar fa una mica menys d'un any el teatre de la Fàbrica Vella, un magnífic equipament de cinc-centes localitats que se sitúa entre els millors espais escènics de la Catalunya central. Ara, la disponibilitat d'aquest teatre es dóna la mà amb la posada en marxa d'una programació cultural estable, una de les poques que hi ha a la comarca. Molts municipis disposen d'escenaris i hi ofereixen activitats culturals, però molt pocs tenen equipaments de qualitat i programacions amb oferta sovintejada. Amb aquest pas Sallent reclama un lloc al capdavant de la cultura al Bages, al darrere de Manresa i amb poca competència. L'ajuntament ha preparat una graella de propostes diversa i remarcable tenint en compte que la disponibilitat pressupostària és limitada. Ara caldrà veure si ha encertat i el públic respon. És d'esperar que la resposta sigui afirmativa, que l'intent tingui continuïtat i que Sallent pugui reclamar d'aquí a poc temps un lloc com a segon pol cultural del Bages.