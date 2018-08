Més enllà de la conversa d'ascensor

Després de l'onada de calor s'agraeix una mica d'aigua, tot i que tampoc calia la granissada que va caure a Berga. Parlar del temps és la típica conversa d'ascensor. Però ara això pot canviar gràcies a les noves tecnologies. M'explico i us en dono alguns exemples. La sequera estaria al darrere dels assassinats d'un munt d'emperadors de l'imperi romà. A l'antiga Roma un 20 % dels 82 emperadors que va tenir van patir una mort violenta. Segons un estudi de la Universitat de Brock d'Ontario, al Canadà, la sequera hauria estat un dels motius que fossin assassinats mentre eren al poder. La manca de pluges feia que hi hagués escassetat d'aliments. Això generava descontentament entre la població, i sobretot entre els soldats. I d'aquí a matar l'emperador ja se sap que hi ha un pas. Més exemples. La sequera també hauria provocat l'enfonsament de l'imperi maia. En aquest cas l'estudi l'han fet investigadors de les universitats de Cambridge i de Florida analitzant isòtops d'aigua atrapats al guix (com no se m'havia acudit abans!!!) i aplicant-ho al llac Chichancanab de la península del Yucatán, l'actual Mèxic. Us dona pistes de què pot causar el col·lapse de la civilització occidental? La pròxima vegada, a l'ascensor, podeu treure el tema del temps. El típic de quina calor i tal... i després exposeu els estudis que us comento. Quedareu com uns senyors.