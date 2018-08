un eix esperançador

L'obertura de bars i restaurants nous a la zona que abasta des de la plaça Europa fins al carrer Sant Miquel de Manresa, i el fet que durant el darrer any hagin aconseguit consolidar un públic considerable, ha creat al Centre Històric de Manresa el que en podem anomenar un nou eix de nit que ha renovat la vida d'aquest sector de la ciutat. Aquest fenomen, encara petit si bé ja molt considerable, és el resultat de la persistència dels locals més antics i de l'audàcia d'emprenedors que han reeixit allà on altres van fracassar. Ho afavoreixen una nova simpatia de certs sectors de jovent pel nucli antic i un nou clima de col·laboració entre els restauradors. Segurament les ganes que molts manresans tenen que la recuperació del sector sigui una realitat també hi ajuda. Aquesta situació crea un nou horitzó esperançador per al Centre Històric que cal saber aprofitar i desenvolupar. Tenint ben present, però, que el Barri Antic que cal no és una zona de festa amb els pisos buits i els darrers veïns fastiguejats, sinó un barri viu ple de residents que trobin qualitat de vida als carrers que encarnen la personalitat de la ciutat.