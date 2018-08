debat a coll de pal

El telecabina entre Coll de Pal i la Molina ha estat concebut durant molts anys com una porta per on el Berguedà pugui treure el cap al potent mercat del turisme d'esquí de la Cerdanya. Després de molts entrebancs i retards, ara Ferrocarrils de la Generalitat ha adjudicat l'últim tram de les obres, valorades en un milió d'euros. I just en aquest moment, una plataforma anomenada Salvem el Coll de Pal irromp amb una alerta del que pot suposar el telecabina: massificar una estació amb poca neu i perspectives de tenir-ne menys en el futur i estimular nous projectes residencials per a segons residents que es vulguin estalviar el preu del túnel i conduir menys. En definitiva, temen el ciment i les aglomeracions. És un avís que mereix ser escoltat, atesa l'experiència d'altres llocs. Però el Berguedà mereix i necessita noves oportunitats de desenvolupament turístic. Els dos punts de vista han de ser conciliats amb un debat serè. El futur turístic del Berguedà necessita consens i claredat. Trobar l'equilibri entre desenvolupament turístic i massificació hauria de ser la clau.