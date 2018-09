Diàleg, negociació, i un referèndum d´independència. Respecte al poble. No res estrany ni singular: el mateix que han fet altres zones com el Quebec i Escòcia. Democràcia i donar poder als ciutadans. Quim Torra no ha trobat una fórmula millor per resoldre el conflicte amb Espanya que tornar al punt conegut per tots. Un referèndum acordat. Fa anys que som al mateix lloc sense trobar un polític espanyol que accepti que el conflicte que li planteja la població, insisteixo, la població, només es pot resoldre atorgant la sobirania a qui mai l´hauria d´haver perdut, que són les persones. Però en els darrers 12 mesos ha canviat una cosa: l´Estat ha empresonat els líders catalans del moviment independentista, ha intentat la decapitació política com a mesura de càstig i el resultat de tot plegat (155, policies, agressió, repressió...) no porta a una situació millor que la d´abans. Vaja, objectivament, la solució està pitjor perquè al debat polític irresoluble per a Espanya s´hi ha afegit el greu conflicte que s´obre, a Catalunya i a Europa, amb polítics a la presó i a l´exili. Ahir Torra va tornar al punt de partida, va reclamar més suports a PSC i Comuns per arribar a votar, des de la pau i la democràcia, però torna a l´origen de tot plegat. I va fer la petició, va dir, solemnement. I l´Estat, amb un revés potent, va dir: referèndums? Sí, però, dins de la llei. Porta tancada. En termes de tennis, joc per decidir.