Trepijant fort

Quan a final de l'any passat l'Ajuntament de Manresa va presentar la declaració d'intencions de la capitalitat cultural un dels eixos va ser visibilitzar les disciplines artístiques amb menys presència a la ciutat. Com la dansa. D'aquí va néixer el primer Festival de Dansa de Manresa, batejat com a Batecs, que va demostrar el seu poder de convocatòria durant un cap de setmana d'abril i va deixar clar que si hi ha oferta hi pot haver públic. Aprofitant la capitalitat, el Kursaal ha promogut un festival que mostrarà el 21 d'octubre la rica i extensa varietat d'estils que es practiquen a la ciutat, que mouen centenar d'alumnes i que incentiven escoles i entitats sense fer gaire soroll. Ells organitzen les seves classes, els seus festivals i es mostren a la ciutadania, per exemple, quan ballen al carrer el Dia Internacional de la Dansa. El lloc que ocupa la dansa en aquesta ciutat és gran però el cas que li fem no està en consonància amb la quantitat d'alumnes i professionals que s'hi dediquen. Ni tots els nens i nenes que juguen a futbol seran Messi ni tots els nens i nenes que fan dansa seran Pina Bausch. I tampoc importa. El dia 21 participaran en l'espectacle 19 entitats i escoles amb 275 dansaires, una petita porció del total d'alumnes o amants del ball que quan surten de classe o de la feina es calcen les sabatilles o les esportives. Sense fer soroll però trepitjant fort.