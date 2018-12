La guerra de la veritat

Aquesta setmana, el mateix dia que la revista nord-americana Time designava personatges de l'any a periodistes perseguits o morts a qui qualifica, a la portada, com «els guardians i la guerra per la veritat», la Policia Nacional entrava per ordre del jutge al Diario de Mallorca i a la redacció d'Europa Press per requisar mòbils i ordinadors de periodistes que investiguen una suposada trama de corrupció. El jutge vol saber com s'ho fan per publicar certes informacions. Coi, és la seva feina. Direu que no es pot comparar aquest cas amb l'assassinat a Turquia del saudita Jamal Khashoggi a mans del règim d'Aràbia Saudita; la repressió que pateix la periodista filipina Maria Ressa per part del president del país, Rodrigo Duarte; o l'any que fa que són empresonats dos periodistes de Birmània, Wa Lone i Kyaw Soe Oo, per les seves investigacions sobre la neteja ètnica del poble rohingya. I teniu raó. Parlem de règims totalitaris i totalitaristes. Però enviar la policia a la redacció d'un mitjà de comunicació no us sembla més propi del totalitarisme que no pas d'una democràcia que presumeix d'avançada? El jutge hauria de ser conscient que els periodistes fan la seva feina. En aquest cas, investigar un cas i explicar-ho perquè tothom sàpiga què passa a la seva vora. Malfieu-vos d'aquells que no volen que es publiqui segons què, perquè tenen coses amagar. I no serà res de bo.