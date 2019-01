carril bici i patinet

L'última moda que tenim als nostres carrers hi és present sense cap regulació i amb una gran confusió sobre què s'hi pot fer i què no. El patinet elèctric viu un moment dolç en espera que, enguany, se'n regulin els usos de forma oficial. A hores d'ara, els usuaris aprofiten que la manca d'un marc regulador permet una certa màniga ampla. És previsible que la normativa impedeixi utilitzar-los fora dels carrils bici, atès que el seu ús a les voreres és perillós i que també ho és que un aparell tan fràgil i inconsistent convisqui a la calçada amb cotxes i autobusos. A Manresa, per exemple, on el carril bici és discontinu i no ofereix una alternativa real de mobilitat, això significa impedir que el patinet sigui utilitzat com un mitjà de transport efectiu. Si s'arriba a aquesta situació, serà prou lamentable. Treure cotxes dels car-rers exigeix facilitar l'ús de motocicletes, bicicletes, patinets i qualsevol estri alternatiu. Posant traves i més traves sense oferir alternatives, no hi haurà res a fer. Cada dia hi ha més motius per tenir un carril bici en condicions. Però continuem esperant.