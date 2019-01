Pluralitat vs manipulació

S'ha de reconèixer la tasca del Govern central, amb un ritme trepidant de reunions i decisions, que contrasta amb la total atonia i paràlisi del Govern català. Entre les decisions preses la setmana passada, en destaco una que no ha estat prou divulgada ni elogiada, pel que té de rellevant per als qui volem uns mitjans de comunicació públics objectius i plurals.

Fa uns cinc anys, vaig decidir prescindir de tots els mitjans de la CCMA (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals), on hi ha TV3, Canal 3/24, CatRadio, etc., per la seva descarada i ostentosa falta de pluralitat.

Si una cosa han de tenir i mantenir els mitjans, pagats amb el diner de tots, és objectivitat, professionalitat i pluralitat. Aquesta vella aspiració va morir molts anys enrere, quan tots somiàvem en una BBC catalana, o en altres mitjans de gran prestigi, dintre i fora dels seus països. Aquí, el Govern es va fer seus aquests mitjans, i els va convertir en òrgans de publicitat i propaganda, amb una tendència, cada vegada més notòria, d'introspecció i defensa de les seves posicions.

El procés va augmentar la tendència anterior, fins al punt de convertir-los en els òrgans principals de difusió i impuls a les idees independentistes. La pluralitat ha estat bandejada, i han quedat com els mitjans d'una part del país. La resta, busquem altres mitjans, on trobar la diversitat i pluralitat desitjada.

D'aquí la gran notícia de la decisió presa pel Consell de RTVE de canviar radicalment la programació de TV2, a Catalunya. En el passat, aquest segon canal havia tingut una potent programació que va anar perdent, en detriment de la centralització de totes les emissions. Un greu error, que va fer perdre la majoria d'usuaris, i que ara pot recuperar si s'encerta en la planificació i programació.

La previsió és clarament esperançadora perquè suposa passar de les vint hores setmanals que ofereix ara, a vuitanta, d'aquí a dos anys. De fet, de forma ja molt imminent, es pensa doblar les hores de programació, i convertir aquest canal en un de gran autonomia, amb informatius, debats, taules rodones, documentals, etc., de manera que podrem afegir a la tria que tenim ara un nou canal públic amb l'objectivitat, professionalitat i pluralitat per bandera.

I que quedi clar que no volem un canal que faci a l'inrevés de TV3, en aquest cas, a favor de les tesis del Govern central i dels partits que li donen suport. No. El que volem és un canal plural, on totes les opcions tinguin cabuda, i on quedi fora la manipulació. Tant l'activa com la passiva. Entenent per passiva aquella que no informa del que no interessa al govern de torn, o que tergiversa la informació, o que directament la manipula. En aquests anys, de tot hem vist, i molt,en els mitjans públics catalans.

Per això considero tan important la decisió del Consell de RTVE, perquè des de la nova direcció hem pogut constatar la independència i objectivitat dels programes de televisió. També de la ràdio. Doncs bé, si això ha passat amb la cadena estatal, també ara ho veurem en la catalana. En poques setmanes està prevista aquesta transformació que modificarà de forma rellevant l'actual panorama de l'audiovisual a Catalunya. Hi ha hagut també alguna altra ampliació del panorama català, com la potenciació de la Cadena Ser, a Catalunya, amb Josep Cuní al capdavant. Elements essencials com aquests feien falta per tenir informació, debat i contrast d'opinions i relats, en un moment especialment delicat com el que vivim en el nostre país. Per això, estem davant una molt important decisió. Ben aviat ho comprovarem.