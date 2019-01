En record del Bisbe Traserra

Acaba de morir el bisbe Jaume Traserra i Cunillera, a Granollers, on havia nascut l'any 1935, era de pare berguedà i mare granollerina. Probablement, dels darrers bisbes del bisbat de Solsona era, potser, qui més coneixia Berga, el santuari de Queralt i la Patum. El seu pare, el senyor Taserra, fou veterinari de Granollers, havia nascut a Berga; mossèn Antoni Traserra i Martí, capellà de les Germanetes mort l'any passat, era un oncle seu. Els Traserra tenien les seves arrels familiars a Casampons de Berga. La mare era de la pastisseria de cal Cunillera de la plaça de la Porxada de Granollers.

Va estudiar el batxillerat al col·legi dels jesuïtes de Sarrià de Barcelona, va fer la carrera sacerdotal al seminari de Barcelona. A Roma va estudiar Dret Canònic a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma, i allà feu el doctorat. Va ser ordenat sacerdot l'any 1959, va ser secretari canceller, vicari general i degà del capítol de la catedral de Barcelona. L'any 1993 va ser nomenat bisbe auxiliar de l'arquebisbat barceloní i bisbe de Solsona l'any 2001, també era vicegran prior del Sagrat i Militar Orde Constantinià de Sant Jordi.

Del 1956 al 1962 vaig residir a Granollers, el pare del bisbe Jaume i el meu eren molt bons amics i sempre feien bones xerrades recordant la seva Berga natal. Vaig assistir amb els meus pares a una de les primeres misses que va oficiar a la parròquia de Sant Esteve de Granollers... Però aquí, a més de recordar la seva bonhomia, saviesa i cultura total, voldria explicat algunes anècdotes patumaires. L'any 1956, la guita i les maces varen participar a la desfilada de la Festa de l'Ascensió de Granollers, la desfilada es va fer a la Carretera, el vial granollerí més important, i al capvespre va haver-hi un petit salt de plens a la plaça de la Porxada, on hi ha l'ajuntament de Granollers i la casa pairal dels Cunillera. Els pocs berguedans que hi érem, vàrem poder gaudir des del balcó de cal Cunillera dels plens. Hi havia els pares del bisbe, els meus pares, germana i la tieta de Berga Pepita Felipó Salada. Aquest balcó va ser l'únic que vàrem fer uns forts aplaudiments, davant l'astorament que havia causat el salt de plens a la capital del Vallès.

Quan ja era bisbe de Solsona, l'any 2005 li vaig demanar si em volia presentar el llibre La Patum, el Corpus Christi de Berga, a l'Ateneu Barcelonès, em va dir que sí, i va fer una dissertació sobre la Patum que encara recordem molts dels que hi érem. A la pàgina web http://cataleg.ateneubcn.cat es pot consultar les seves paraules. Als amics, consocis i directiva de l'Ateneu els va sobtar la presència del bisbe i que l'auditori de la institució s'omplís. Després, als mítics Jardins ateneístics es va fer una copeta de cava, el bisbe era acompanyat per membres de diverses famílies granollerines i berguedanes, com els Lamarca, Vallbona o... Font.

L'any 2008 amb en Sergi Cuenca vàrem editar un llibre sobre les antigues partitures de Patum, i la presentació a la biblioteca Ramon Vinyes de Berga la va fer el bisbe Traserra, i un cop més la seva erudició ens va colpir a tots.

Els qui el vàrem conèixer i tractar no l'oblidarem mai, el seu mestratge religiós i cultural, la seva obra escrita sempre la recordarem, aquestes paraules només volen ser un petit agraïment i record a la seva persona i figura.