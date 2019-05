Marchena, Batet i marros de cafè

Enigma: per què Manuel Marchena i els seus magistrats tenen tan poques ganes de suspendre del càrrec els diputats i el senador que aquests dies estan jutjant per rebel·lió i altres delictes? Els lectors de marros de cafè, boles de vidre i cartes del tarot ja poden començar a exercir els seus dots endevinatoris.



Pablo Llarena, magistrat del Suprem, instructor de la causa especial del Procés, no va tenir ni un instant de vacil·lació i va determinar que els acusats de rebel·lió que eren diputats al Parlament de Catalunya quedaven suspesos des del mateix moment que van ser processats i empresonats. No va enviar una carta a la mesa del Parlament per dir-los: mirin, aquestes persones estan processades, a veure què diu el seu reglament. En lloc d'això, va ser imperatiu: estan suspesos, actuïn en conseqüència.



Però els set magistrats de la sala del Procés no han estat igual d'imperatius. Han escrit a Meritxell Batet per dir-li: miri, aquests diputats els estem jutjant, i hi ha un article del seu reglament que s'haurien de mirar. La Batet els ha contestat: si els volen suspendre, facin-ho vostès. I els magistrats han replicat: no, nosaltres no en tenim ganes; espavilin-se vostès.



Per què Marchena i els seus sis magistrats actuen d'una forma tan diferent de Llarena, si aquest era del mateix Suprem, el qual no va qüestionar mai la seva decisió? A què treu cap aquesta canvi d'orientació?



Tots a llegir els marros del cafè (si cal, poden esberlar la càpsula monodosi, però no és ben bé el mateix). Primera hipòtesi: les poques ganes de Marchena de què sigui el seu tribunal qui suspengui els parlamentaris és una pista sobre la sentència. Hipòtesi optimista en la línia de l'advocat Melero, que pronostica llibertats provisionals quan s'acabi el judici, d'aquí a dues o tres setmanes. Sense presó provisional, la suspensió decauria.



Segona hipòtesi: el tribunal és de mena conservador i li vol complicar la vida a la majoria socialista de la mesa del Congrés, amb la Batet al capdavant. A veure com se'n surten. PSOE i Podem tenen visions diferents. El PSC de Batet posa matisos a la visió quadrada del PSOE. Si s'entretenen, la dreta se'ls menja. Si es precipiten, la majoria que ha d'investir Pedro Sánchez es pot esquerdar.



En aquest piloteig, la presidenta de la cambra baixa ha demanat un informe als lletrats. Guany de temps i pantalla per escampar responsabilitats.