Pactes amb el cap

Les eleccions han deixat a Manresa el resultat més ajustat de tots els que es van produir a les ciutats de tot el país. El 0,03% de marge amb què ERC avantatja Junts per Manresa és inferior, fins i tot, al de Navàs, on la CUP ha superat ERC per només tres vots però que equivalen a 0,09 punts, resultat que, per cert, suposa un fort desgast de la candidatura de la CUP, on l'alcalde havia deixat el cap de llista com manen les normes del partit però s'havia situat al número 3. En tots aquests municipis, és imprescindible esperar al recompte definitiu abans de donar res per tancat. Tanmateix, en un cas com el de Manresa, on els dos partits han estat governant junts sense trasbalsos durant més de tres anys, seria inversemblant que la negociació sobre com cal traduir al govern aquesta victòria alhora mínima i real impedís la renovació del pacte. Altra cosa és què pot exigir Junts per Manresa, i si aquesta exigència pot incloure, en alguna mesura, una part de l'alcaldia, i de quina manera. Aquest serà el repte dels negociadors, a qui cal exigir, per sobre de tot, que pensin en la ciutat i evitin rampells, invents i impossibles.