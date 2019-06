Tarradellas, entre la festa i la preocupació

El diumenge 19 de juny, Josep Tarradellas Joan, president de la Generalitat de Catalunya per decret del govern central mentre no arribaven les primeres eleccions estatutàries, va viatjar a Berga per assistir a la Patum. La visita va ser registrada a la portada d'aquest diari en la seva doble dimensió. Per un costat, la festiva, amb el president cridant un «Visca Berga, visca la Patum» entre el fervor popular de la plaça de Sant Pere. Per l'altre, les reunions amb treballadors d'empreses en crisi que van esperar-lo al llarg de l'eix del Llobregat, que en aquells temps passava per dins de totes les poblacions. El diari ressenyava que «s'entrevistaren amb el president al peu de la carretera, a mesura que la comitiva oficial anava passant pels pobles afectats o davant les instal·lacions de l'empresa. Aquesta operació va implicar les següents empreses: Terrazos Bages, de Sallent; Géneros de Punto Bages, de Navàs; Manufactures Manen, de Puig-reig; Textiles Colonia Rosal, de Berga i Olvan, i Cárnicas Badia, de Cardona (...). Tarradellas mostrà en tots els casos la seva preocupació per l'atur a Catalunya, que pot arribar a espatllar la convivència».