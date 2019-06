«Pala latas, latonelas»

És un drama: no hi ha cap gran superfície comercial al meu districte postal que em permeti fer «consum estratègic» compromès amb la república, segons el cercador que ha posat en marxa l'Assemblea Nacional Catalana, ANC. He entrat al formulari de cerca, he teclejat el codi postal de casa meva, he marcat la casella de «grans superfícies», i he obtingut zero resultats. Potser hauria de mirar a la categoria de «súpers de barri i botigues de tota la vida», però no hi ha cap casella amb aquest enunciat. He escrit «supermercats» a «altres àmbits» però tampoc no he obtingut respostes. I al barri n'hi ha uns quants; ho sé perquè hi compro. També he preguntat per «basars», i res de res, tampoc. De basars, n'hi ha pertot arreu, però cap del barri s'ha inscrit a la llista de proveïdors estratègics de l'ANC. Potser és per dificultats d'idioma. El que els explicaré ara no és cap invenció, és autèntic: l'altre dia vaig entrar en un basar xinès i vaig demanar un obrellaunes. Em van respondre: «Ah, pala latas, allá». Però «allà» no n'hi trobava. L'home va apropar-se i va assenyalar unes rateres clàssiques, trampes de caçar rates, de fusta i filferro. «Aquí, pala latas», va insistir. Ratas/latas. Torno a prometre'ls per la meva consciència i honor que això em va passar de veritat no fa gaires dies. No crec que la família xinesa al càrrec d'aquest establiment perdi el cap per registrar-se al cercador. Al capdavall, tant venen estelades com rojigualdas, totes de poc preu i menor durada. Potser seria hora que l'independentisme es plantegés millorar la qualitat d'algunes estelades que exhibeix i que es descoloreixen tan aviat. La vista pública de senyeres degradades avala el tòpic sobre la gasiveria catalana. Tornant al tema, els diré que al cercador de l'ANC he obtingut respostes en algunes caselles, però no eren empreses del barri, sinó serveis amb domicili en altres poblacions que atenen clients de diverses comarques. Instal·lades al barri hi ha una empresa de fibra òptica i una mútua sanitària. Són gent valenta, perquè l'unionisme més combatiu els podria posar en una llista negra de proveïdors a evitar. Però són pocs; no sé per què s'atabalen els de Foment i la Pimec, que han criticat l'invent. L'afluència de noves altes a la base de dades del cercador serà una bona mesura del compromís de l'empresariat amb la causa de la independència i indicarà fins a quin punt és actiu («vinga, som-hi») o expectatiu («endavant, aneu-hi»).