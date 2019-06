Manresa tornarà a aplegar a partir de demà experts en diferents matèries que reflexionaran sobre la Catalunya d'avui i la de demà a la segona edició a la capital del Bages de la Universitat Catalana d'Estiu. Una setantena de professors, investigadors, docents, càrrecs polítics, escriptors, pensadors i artistes debatran sobre qüestions com els incendis forestals (en plena comemoració del tràgic estiu del 94 a les nostres comarques), l'existència de la Catalunya Central com a ens més enllà de la seva naturalesa geogràfica i els fets de l'1-O, entre altres matèries. A banda del seu interès acadèmic i informatiu, la universitat presenta un al·licient afegit com és el fet de posar a l'abast del territori personatges d'una gran actualitat mediàtica, com són alguns dels advocats dels polítics protagonistes de la tardor del 2017, un interès no gens anecdòtic en una ciutat que, les cites electorals ho posen de manifest, és la que vota més independentista de les vint més grans de Catalunya. Oli en un llum.