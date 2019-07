La fi dels imperis

Amb un anunci als mitjans, la companyia xinesa de telefonia mòbil Huawei ha proclamat que continua viva malgrat que molts van vaticinar la seva mort enmig de la guerra entre EUA i Xina per estar al capdavant del sector de les telecomunicacions i aconseguir el control de la tecnologia 5G. Sembla que la conquesta dels mòbils és la clau de volta per governar el món. Res més de lluny de la realitat. Tot i que és condició sine qua non tenir una bona posició al mercat de les telecomunicacions si un país pretén controlar el món, la batalla és, i sempre ho ha estat, la conquesta del territori. Xina ho sap i les inversions multimilionàries per refer la Ruta de la Seda amb costoses infraestructures i potenciar, com mai abans, la circulació de mercaderies entre tot el continent asiàtic i Europa és una prova que els seus governants saben en quin món viuen. És més eficaç aquest projecte que les guerres per conquerir territoris. Mentrestant, el president dels EUA, Donald Trump, anuncia que enviarà l'home a Mart «per col·locar-hi la bandera nord-americana» i mostra el seu potencial militar el Dia de la Independència. Potser m'equivoco, però em sembla que quan un imperi competeix amb ell mateix, i la nostàlgia guia l'estratègia geopolítica, és l'inici de la fi d'aquest imperi. Europa, amb alguns valors nobles defensats des de la Revolució Francesa, fa temps que està fora d'aquest joc.