Vespre de llamps, trons i diluvi a Sallent

Quaranta litres per metre quadrat en només mitja hora: d'això se'n diu una bona tempesta. I és la que va caure a Sallent el dimecres 4 de juliol del 1979 al vespre. Ferran Sánchez, en aquells temps corresponsal de Regió7 a la vila, ho relatava d'aquesta manera: «Al capvespre del dimecres al dijous, durant trenta-cinc minuts la nostra vila va registrar una tempesta que els més vells del poble no recordaven des de feia molt de temps. De fet, des de les vuit del vespre l'atmosfera era molt carregada i la foscor era manifesta. A dos quarts i cinc de nou va començar de ploure a bots i barrals tant com podia amb molt d'aparell elèctric de per mig, trons i llampecs arreu. L'aigua que queia oscil·lava de dreta a esquerra degut al vent que la feia arremolinar i els carrers de la vila semblaven veritables rius d'aigua, fang i rocs que anaven engolint les clavegueres, malgrat que en algun carrer la pressió de l'aigua fes rebentar-ne alguna». Entre els danys a destacar, els que feien referència a l'agricultura: «Les zones agrícoles han quedat greument afectades. Horts i cultius han estat pràcticament cobert pel fang». Igual, per cert, que la pista de tennis de la piscina.