NOU CURS, COMUNICACIONS VELLES

A la C-16, des de l'1 de setembre hi ha canvis en el sistema de pagament per obtenir bonificacions en dies laborables, bonificacions que només es poden obtenir amb el Teletac (que ofereixen bancs i caixes en «mòdiques quotes») o amb el sistema Satelise gratuït, en la pàgina del qual es poden veure innumerables queixes de funcionament, el que comporta haver de pagar tot el peatge si no funciona el sistema de reconeixement; cal recordar que la C-16 és la més cara de l'Estat espanyol.

La C-16 també disposa d'un sistema dit Bip&Drive participat per les societats Abertis, Cintra (Ferrovial), Itínere i l'entitat financera CaixaBank, que cobren el peatge de l'autopista i també el sistema per obtenir les bonificacions. Un gran negoci! Aquestes bonificacions no ens surten gratuïtes, no és un descompte que faci Autema, sinó que la conselleria de Territori paga amb els nostres impostos: l'any 2017 ens van costar 24.822.044,90 euros IVA exclòs, i el 2018 la Generalitat va pagar 26.804.041,70 euros IVA exclòs. Unes xifres milionàries que fan esgarrifar.

Mentre la C-55 continua sent un parany amb accidents i retencions, no s'ha traspassat trànsit a la C-16 i la Vinyeta no hi és ni se l'espera a curt termini, el mateix conseller Damià Calvet va reconèixer que tot estava «a l'aire» en una compareixença al Parlament.

De fet, la conselleria de Territori tampoc deu saber gaire si les noves bonificacions a l'autopista han traspassat trànsit de la C-55, perquè segons les seves dar-reres informacions (16/09/2019) no tenen dades fiables de les carreteres de la seva titularitat dels anys 2017 i 2018: «Durant l'any 2017 i part del 2018 no vam tenir contracte de manteniment d'estacions d'aforament, amb la qual cosa vam deixar de recollir dades fiables en les estacions afectades per avaries en màquines o amb problemes en les espires. Per altra banda, actualment tampoc tenim els recursos humans necessaris per tal d'efectuar el tractament adient de les dades d'aforament recollides que permeti la seva publicació o difusió. Els motius exposats ens han impedit la publicació del Pla d'Aforaments dels anys 2017 i 2018». Un fet estrany, tenint en compte que la Plataforma C-55 va obtenir dades de la C-55 de l'any 2017, proporcionades per la mateixa conselleria de Territori el mes de gener passat; aquestes dades eren reals o inventades?

La conselleria ens ven que la gran solució de la C-16 és la seva connexió amb l'A-2 per mitjà de la B-40, una solució que sembla llunyana, tenint en compte que depèn de l'Estat espanyol amb pressupostos prorrogats; també a principi d'any es va esfondrar 1 km de tram construït, sembla que ens n'anem a l'any 2023 amb sort. Potser informar-se de l'estat d'aquestes obres tan importants en les comunicacions de la Catalunya Central no és prioritari per als representants de les nostres comarques, però a la comarca de l'Anoia un poble com els Hostalets de Pierola, amb 2.000 habitants, sí que pregunta per l'estat de les obres de la B-40; a Manresa o el Consell Comarcal no interessa la B-40?

Necessitem fer un pas endavant, ens estem morint com a comarca, amb Manresa al capdavant, cada dia més pobresa, Serveis Socials, Càritas, Creu Roja i Plataforma dels Aliments no donen l'abast. Estem lluny, per falta de bones comunicacions, dels centres d'instal·lació de les grans empreses, que prefereixen llocs amb bones infraestructures. Ajuntaments, Consell Comarcal, entitats, associacions, societat civil... hem de despertar-nos, no podem deixar que decideixin les nostres vides fora del territori, nosaltres hi tenim molt a dir!