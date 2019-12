Els impostos trencaven el govern de Manresa

Patatum! «Els Presidents de Comissions Informatives de la coalició Convergència i Unió han posat els seus càrrecs a disposició del Molt Il·lustre senyor Alcalde per estimar que les manifestacions d'aquest en el Ple celebrat el passat dia 4, eren expressió de la pèrdua de confiança en les seves persones, actitud que ha estat adoptada també per la resta de regidors de la coalició en solidaritat amb els seus companys». La revisió dels impostos municipals va trencar el pacte de govern a l'Ajuntament de Manresa. Davant un saló de sessions ple de comerciants i industrials contraris a les noves taxes, CiU havia al·legat una qüestió de forma per demanar que la qüestió quedés sobre la taula i es tornés a examinar. Els companys de pacte, PSC –a l'alcaldia–, PSUC i PSAN, li van retreure que fins llavors havia fet costat a la proposta. Finalment els regidors de CiU es van abstenir, els impostos es van aprovar, i el pacte de govern va quedar pendent de reconsideració. S'havia d'enterrar o provar de reanimar-lo? La resposta arribaria els dies següents, al cap de complexes negociacions en les quals es va intentar restablir la confiança trencada.