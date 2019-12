La negociació de la dignitat

Els negociadors van entrar a la sala des de portes oposades per accedir directament al seu costat de la taula, sense trobar-se.



–Bon dia.



–Bona tarda.



Va entrar un cambrer a demanar si volien alguna cosa.



–Cafès amb llet.



–Tes amb llimona.



–I unes galetes.



–I unes magdalenes.



Servits i retirat el cambrer, va començar el diàleg.



–Què voleu a canvi d'abstenir-vos a la investidura?



–La Lluna en un cove.



–Us podem oferir el reflex d'un fanal en una palangana.



–No podria ser el reflex de la Lluna en un estany?



–Si convenceu els de Junts per Catalunya, es pot estudiar.



–Volem AVE a Manresa.



–Per què a Manresa?



–Perquè l'inauguri el Marc Aloy i s'asseguri la reelecció.



–Milloreu-li el carrilet, que és totalment vostre.



–Resoleu vosaltres el disbarat de Rodalies.



–Hem quedat que ningú demanaria miracles.



–Volem que el Junqueras surti unes hores al dia amb l'excusa de fer classes d'història.



–Que siguin de l'Antic Egipte. Res d'Història Contemporània, que ens coneixem.



–Antic Egipte? D'acord.



–Però sense l'episodi dels hebreus, Moisès i tota la pesca!



–Cargoleu massa.



–M'estranya que no demaneu l'indult per a tots.



–Com deien als anys setanta, «indult, insult».



–Ja, segur que és per això.



–També exigim que no torni Carles Puigdemont. Això és irrenunciable.



–Que torni quan vulgui, que aquí l'esperem!



–No m'has entès. Volem que «no» torni. Que es quedi allà. Sigueu ben sapastres amb les peticions d'extradició.



–No us entenc.



–Aquest és el vostre problema, que no ens enteneu.



–Fins ara res no sembla del tot inacceptable. Podem fer un comunicat per dir que «progressem en la recerca d'instruments per abordar el conflicte polític», etcètera.



–Queda una línia vermella per tractar: el Barça.



–Tot no pot ser. Podeu triar: guanyar la lliga i perdre els dos partits contra el Madrid, o guanyar-los però que ells s'enduguin la competició.



–Això és un xantatge inacceptable. Considereu fracassada la negociació si no ens doneu garanties en un tema tan essencial. Hi ha en joc la dignitat de Catalunya.