1.200 en vaga contra un cap de personal

Mil dos-cents treballadors en vaga contra un cap de personal. Aquesta era la dimensió de la plantilla de Tèxtils Bertrand i Serra a Manresa; per entendre'ns, de la Fàbrica Nova. El divendres 14 de desembre «hi va haver una concentració de treballadors d'altres empreses davant les portes de la Fàbrica Nova, que des de dimarts passat a la tarda està en vaga a causa de sis acomiadaments i de l'actitud del cap de personal, al qual acusen els promotors de la vaga –Comitè d'empresa i sindicat tèxtil de CCOO– d'aplicar una política repressiva aprofitant totes les escletxes de la legislació per a aplicar sancions», explicava aquest diari. «Els acomiadaments en qüestió van ser en aplicació del decret de 4 de març sobre absentisme, que preveu l'acomiadament de les persones que superin determinada quantitat de dies de baixa intermitent». Els sona? En l'actualitat és notícia que una sentència judicial està permetent a les empreses tornar a aquella pràctica. Comitè d'empresa i CCOO demanaven «la destitució del cap de personal, la readmissió dels acomiadats i l'estudi de formes no repressives de combatre l'absentisme».