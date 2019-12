El rector caigut

El rector David de Vargas va començar la seva carrera a Sant Vicenç el 2007: va intentar apropiar-se els fons de l'associació d'enterraments, va estafar altres rectors venent-los figures litúrgiques sense valor, va situar com a cap de la comunitat parroquial una persona que va acabar sent, amb el seu suport, regidor del partit xenòfob Plataforma per Catalunya, va ser denunciat per apropiar-se els béns de feligreses a qui va ensarronar, va presentar-se com un bon ciutadà perseguit per l'independentisme (i amb això trobà suport dels promotors de Ciutadans), i va portar aquest diari als tribunals per explicar-ho tot plegat. Durant tot aquest temps va tenir tot el suport del bisbe de Vic, Romà Casanova, i del vicari general, David Comte. Al final, una investigació promoguda per l'associació d'enterraments va aconseguir que l'expulsessin no pas per tot això, sinó per mantenir relacions homosexuals amb jovenets. I un cop expulsat va continuar la seva trajectòria delictiva fins que l'han detingut. Res de tot això no hauria passat si el bisbat hagués fet el que era decent i l'hagués tallat de bon començament.