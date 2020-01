L'any elèctric

El 2020 serà un any singular per molts esdeveniments, segur, però un dels fets que poden marcar les properes dècades és el canvi de tecnologia en el món del motor que s'imposarà. La benzina i el dièsel no desapareixen del món del motor, però cada dia més s'avança cap a una tecnologia renovadora que ha d'aportar noves solucions. Els cotxes híbrids, amb motors de benzina i elèctrics, són un pas, tot i que el canvi va més enllà i apunta cap als motors elèctrics o qui sap si d'hidrogen. No es tracta de saber com està el desenvolupament de la indústria automobilística, sinó que les solucions de veritat per rebaixar la contaminació passen per reduir la quantitat de vehicles que es mouen i fer una promoció més gran del transport públic, i per reduir l'ús de combustibles fòssils contaminants. L'entrada en vigor de la primera zona de baixes emissions a Catalunya, a Barcelona, i la restricció que suposa per als vehicles de benzina i dièsel antics, és el primer gran cop per fer el canvi. Els concessionaris de cotxes comencen a veure que els conductors s'interessen per les noves propostes alternatives.