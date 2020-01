Setmana Blanca com a eina de futur

En poques setmanes a la Cerdanya hem conegut dues notícies que si s'haguessin produït a les grans urbs centralistes del país haurien tingut, vull pensar, més ressò. Per una banda, la Fundació Bosh Aymerich, propietària de l'estació d'esquí de Masella, ha aprovat un nou pla d'ajudes que s'iniciarà en fase de proves amb tres escoles de la comarca, a les quals finançarà totes les despeses de la Setmana Blanca. Aquest any els alumnes de les escoles d'Alp, Llums del Nord de Puigcerdà i l'institut Pere Borrell no hauran de pagar res per gaudir del transport, forfet, material, assegurances i dietes de la Setmana Blanca. En els pròxims cursos, la Fundació mirarà d'ampliar el programa a més escoles si n'hi ha que ho demanen. També aquestes últimes setmanes, l'Ajuntament de Puigcerdà ha confirmat la línia d'ajudes per pagar el forfet de la Setmana Blanca a la resta d'alumnes de la vila. L'objectiu de la mesura és fomentar la pràctica de l'esquí entre els joves de la vall. Polítics i empresaris saben que aquest ha de ser un dels valors afegits dels joves de la Cerdanya i el Pirineu. Els esports d'hivern han de representar, més que una opció d'oci per als joves locals, una oportunitat laboral i de projecció personal. Alhora, també han de ser ambaixadors de la comarca arreu a través de les competicions esp0rtives.