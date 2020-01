«Siguem portadors de Pau»

La setmana passada, les lectures versaven sobre el baptisme de Jesús, iniciant així el relat de l'etapa de la vida adulta del Mestre.

La davallada de l'Esperit Sant sobre Jesús és, per dir-ho d'una forma planera, la prova irrefutable de demostració que és Ell, el Messies, l'enviat pel Pare. Amb aquest fet tan important es tanca el període de Nadal i comença el relat de diferents episodis en la vida de Jesús, com el que avui ens ocupa.

D'aquesta forma, seguint aquest mateix fil de la història, arribem avui al II diumenge de l'any on, a través de les lectures, seguim aprofundint en diverses escenes del Baptisme, amb la presència de l'Esperit Sant i la vida de Jesús.

Llegint el relat del profeta Isaïes, penso en el que ens vol dir: som com un tresor valuós, la força del Senyor és dins nostre i seríem molt egoistes si no compartíssim aquest tresor amb la resta dels qui ens envolten. Per això, anem i escampem tot allò que tenim de bo dins nostre.

D'altra banda, en la Carta de Sant Pau, se'ns exhorta a difondre la gràcia i la pau del Senyor, com el mateix tresor del qual parlàvem abans, en el text del profeta Isaïes. Moltes vegades, les persones no se senten prou capaces de fer moltes coses, per cap motiu en concret, només perquè no tenen prou confiança en elles mateixes. Siguem optimistes i pensem en aquestes lectures perquè mai ens manqui la fe com a motor per escampar la pau i l'amor de Déu.

Aquesta idea, doncs, la de propagar arreu la bondat i l'amor del Senyor, culmina amb l'Evangeli de Joan d'avui. El Baptista havia estat batejant abans que ho fes Jesús. Fins a aquell moment, podríem dir que ho havia fet seguint la seva fe, tot i que encara que no coneixia Jesús, però sentia aquesta missió que li havia estat encomanada. Joan va confiar en la crida del Senyor i aquesta confiança va fer que donés el millor de si mateix, promovent el missatge de Jesús abans fins i tot de coneixe'l en persona.

Així doncs, inspirats per les lectures d'aquest diumenge, m'agradaria pensar que és possible que cadascú de nosaltres fem el mateix que Joan i els contemporanis de Jesús: tant de bo siguem portadors de Pau i bondat per allà on passem. Junts i amb confiança, segur que ho farem possible.