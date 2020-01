El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va rebre dijous una àmplia representació d'ajuntaments, partits i societat civil del Bages, constituïts en una plataforma que persegueix millores en les comunicacions amb l'àrea metropolitana, avui clarament deficients per l'estretor de la C-55, la lentitud de FGC, la precarietat de Renfe i els preus abusius de la C-16, l'autopista més cara de l'Estat considerada tota ella i la tercera més cara considerant només el tram de Terrassa a Manresa. Els representants del Bages, després de molts anys de donar-hi voltes, han pogut reunir arguments, propostes i alternatives formulades amb molt coneixement i qualitat tècnica. El conseller va escoltar les exposicions i la seva resposta va ser: no tanquem la porta a millorar els descomptes a l'autopista, però sempre que tinguem més diners quan aprovem el nou pressupost. O sigui: feu el que estigui a la vostra mà perquè el pressupost de la Generalitat s'aprovi i, quan tinguem més diners, ja en parlarem. La fórmula de «si podem no ho descartem» és molt educada, però equival a un no exactament igual que si hagués dit, simplement, no.