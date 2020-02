Quan Aznar va legitimar la independència d'Euskadi

Els polítics, molts dels quals canvien d'opinió fàcilment, haurien de conservar la memòria i sobretot la coherència. I com que no és així, l'hemeroteca s'encarrega de refrescar-los el que han dit.

Fa unes setmanes la senyora Isabel Bonig, presidenta del PP al País Valencià, s'enfilava per les parets denunciant el senyor Pedro Sánchez, pel fet que, segons ella, el president del govern espanyol estava «utilitzant els presidents autonòmics per blanquejar» que volia «asseure's amb Bildu». La senyora Bonig també denunciava el senyor Sánchez perquè negociava «el futur govern d'Espanya a la presó de Lledoners». I és que alguns polítics han arribat a dir que la negociació per formar nou govern a Espanya els «recordava l'època negra d'ETA, quan matava, assassinava i reclamava una negociació política, perquè hi havia un conflicte polític».

Però els polítics que a la investidura del senyor Sánchez udolaven mentre intervenien els representants d'ERC i de Bildu, no deuen recordar què deia el president Aznar fa uns anys amb relació al que ell mateix anomenà «Movimiento Vasco de Liberación Nacional». Aquests polítics hooligans haurien de recordar que el president Aznar va afirmar que «en absència de violència» es podia «parlar de tot». Els senyors Casado i Abascal i la senyora Arrimadas també haurien de fer memòria d'unes altres paraules del president Aznar quan va legitimar la independència d'Euskal Herria, «si no s'imposa per la força». El president Aznar va fer aquestes declaracions en una entrevista a Ràdio Nacional i que va recollir el diari La Voz de Galicia el 17 de maig del 2001. El se-nyor Aznar, que rebutjava la «via irlandesa» (defensada pel dirigent nacionalista basc Xabier Arzallus), va afirmar que la independència del País Basc era legítima, sempre que s'aconseguís per mètodes no violents.

Els qui al debat d'investidura del se-nyor Sánchez provocaren la tensió i l'aldarull, haurien de tenir molt presents les declaracions del qui va ser president del PP. Per això els polítics que udolaven contra el PSOE, ERC i Bildu, ¿tiraran la cavalleria sobre el senyor Aznar per les seves paraules?

Amb tot, com que el senyor Aznar va dir tantes mentides («a Iraq hi ha armes de destrucció massiva»), no sabem si, pel que fa a la independència d'Euskadi, les seves declaracions van ser sinceres o només eren una comèdia, ja que deuria pensar que la violència d'ETA no s'acabaria mai i així no hi hauria cap possibilitat d'aconseguir la independència del País Basc. De fet, el senyor Aznar ja ha criticat el nou govern, que li produeix «angoixa i preocupació».

Aquest canvi de posició del senyor Aznar no s'adiu amb la coherència. Per això l'Evangeli ens diu: «Que el vostre llenguatge sigui: sí, quan és sí; no, quan és no» (Mt 5:37)