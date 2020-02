Escopinades a 750 euros la peça

En dies de grip en fase d'epidèmia i d'una meteorologia que ens posa a prova (de les envestides del Glòria hem passat a una primavereta, i ara toca una baixada de temperatures hivernal), guardeu-vos de passar per Vic si no aneu proveïts de mocadors. I em direu: tampoc és que a la capital osonenca la meteorologia i el grip siguin gaire diferents dels d'aquí (o dels d'allà, que tot depèn d'on estigueu ubicats, estimats lectors). L'advertència la faig perquè en aquest període de l'any tan propici a les mucositats alterades i espessides -aquelles que ens assalten en qualsevol moment, lloc i circumstància, i intentem treure'ns de sobre com bonament podem- l'Ajuntament osonenc acaba de posar en marxa la campanya de civisme «A Vic, els escopits al mocador!». El consistori de la ciutat alerta, en un comunicat, que escopir pot provocar problemes bucals i que és una via de transmissió de malalties com la grip, el refredat o la tuberculosi. Compte! primer n'informaran la ciutadania, però després es pot arribar a sancionar l'escopinada amb 750 euros. Déu n'hi do, a quin preu s'ha posat el moc. Pot fer riure, però és per reflexionar. Abans escopir era el més normal, gairebé modalitat olímpica. Ara l'afegim al catàleg dels mals hàbits. I ho comparteixo. L' escuragargamelles amb llançament fa basarda. Prenem-ne nota.