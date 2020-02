Una diferència per créixer, 1-10

Un 1 a 10 en futbol fa mal a la vista, és cert. No hauria de ser un resultat habitual després de 90 minuts de joc entre equips de primer nivell. La realitat, però, és que avui és possible. De fet, aquests és el resultat de diumenge entre els equip femenins de la Reial Societat i del FC Barcelona a la final de la Supercopa disputada diumenge passat. Aquesta golejada demostra, com és obvi, que les dues plantilles són molt diferents de qualitat. Però aquesta diferència només es resol intentant que l'equip petit se situï cada dia més a prop del gran. Al gran no se li poden tallar les ales, perquè, entre altres coses, el seu objectiu de la temporada no és només fer el millor paper en les competicions estatals, sinó ser entre les millors, també, en les competicions europees. Al final de la temporada passada, el Barça femení va disputar la final de la Champions. L'Olympique de Lió (Olympique Lyonnais), en 20 minuts les havia golejat i ridiculitzat. La immensa majoria d'aquelles jugadores eren diumenge a Salamanca disputant-se el títol. El futbol femení ha tingut una progressió espectacular a Catalunya i a l'Estat en el últims 10 o 15 anys i clubs com el Barça tenen les millors perquè les poden pagar. Potser caldrà algun disgust més a través de la desigualtat, però l'únic camí és millorar, entrenar-se més i jugar millor cada dia.