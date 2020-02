Participació que no acaba de quadrar

Possiblement un dels reptes més grans que tenen els ajuntaments, a part de la gestió del dia a dia i de pensar en projectes de futur per millorar el benestar i la qualitat de vida dels seus habitants, és implicar aquests mateixos ciutadans en la presa de decisions. És el que en diuen participació ciutadana. No és gens fàcil, però és clau per implicar-los en un projecte de barri i, per extensió, de la ciutat. Ningú com els veïns dels barris saben els problemes i les necessitats que tenen, i les solucions que podrien arribar. A Manresa, l'Ajuntament va posar en marxa a mitjan gener el Pla d'Actuació Municipal, que planteja fins a 250 actuacions que es poden consultar a la web municipal i deixar-hi una opinió –en forma d'emoticona, ara tan de moda– o bé un comentari o suggeriment. Entre aquestes actuacions hi ha la de dissenyar i implementar un nou model de gestió de residus de forma participada a la ciutat. Sona bé. Però resulta que et demanen el parer d'una acció que ja tenen dissenyada, com ha publicat aquest dimarts Regió7. Hi haurà contenidors que hauràs d'obrir amb una targeta. El del rebuig, un cop a la setmana, i el de l'orgànica, un cop al dia. La línia que separa el desig de rebre l'aval de la ciutadania o el de la participació –decidir conjuntament– és massa fina. O, en aquest cas, no quadra en el temps.