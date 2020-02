Una Cerdanya per al turista i els veïns

De sobte el Pirineu i la Cerdanya es troben al centre del debat. Darrere l'empenta de Barcelona i la seva ànsia de recuperar el prestigi internacional amb, ara, uns Jocs d'hivern, la Cerdanya veu l'oportunitat d'atraure inversions impensables. Tant és així que Ferrocarrils de la Generalitat ha anunciat que treballa per mirar de recuperar l'antic remuntador que connectava el barri de la Molina amb les pistes d'esquí. Aquest equipament permetria a un barceloní agafar el tren a nivell de mar i arribar còmodament assegut fins a la cota 2.500 metres, al cim de la Tosa. De retruc, estalviaria els actuals col·lapses als aparcaments de les pistes d'esquí els caps de setmana, que no poden absorbir l'arribada en bloc de cotxes i autocars. L'Ajuntament d'Alp es planteja la recuperació de l'antic remuntador com un projecte de sostenibilitat que també podria funcionar com un transport públic intern per als veïns del municipi i la vall. El cost de l'obra superaria els deu milions d'euros, una xifra que els últims anys tan sols ha rebut la comarca per a la construcció de l'hospital. Mentrestant la societat cerdana, que ha mostrat símptomes d'haver-se despertat amb el lideratge de les noves generacions, planteja que, abans que les grans inversions, s'ha de produir el debat sobre el futur de la vall i el seu model econòmic sostenible.